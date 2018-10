Arturo Vidal: No fue una derrota dolorosa, no le pongan tanto

El volante de la selección chilena, Arturo Vidal, le bajó el perfil a la derrota por 0-3 sufrida este viernes ante Perú en un amistoso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Al respecto, el jugador de FC Barcelona dijo a Chilevisión tras el compromiso que "no fue una derrota dolorosa, no nos estamos jugando la vida. No es un campeonato, es un amistoso, no le pongan tanto tampoco. Claramente tenemos que mejorar mucho, fue un partido malo, ellos jugaron muy bien y marcaron la diferencia".

"Esto continúa, nosotros antes de salir campeones acá en Estados Unidos habíamos perdido con Jamaica y todos nos daban por muertos. Este es un proceso que sigue, quedan varios partidos para seguir mejorando, pero nosotros vamos a luchar por ir a Brasil a pelear esa copa", agregó.

En la misma línea, el "Rey Arturo" aseguró que "esto es un proceso, han cambiado muchos jugadores, pero estamos tranquilos. Claramente tenemos que mejorar, hay muchos jugadores jóvenes que nos van a ayudar en el futuro. Viene otro partido contra México y vamos a tratar de mejorar. Queda harto camino todavía".

"Perdimos en todos los aspectos, por eso nos ganaron 3-0. Fue difícil jugar en una cancha así, con este clima cuesta mucho. Esto nos tiene que servir de lección, pero vamos a seguir mejorando", indicó Vidal.

A su vez, el mediocampista nacional comentó el estado anímico del plantel luego de la caída ante los "incaicos", afirmando que "es un resultado que nos deja tristes, fue un partido amistoso de preparación para lo que queremos. El objetivo de nosotros es llegar bien a la Copa América del próximo año. Nos vamos un poco tristes, vamos a analizar bien los errores".

"No es lindo perder así, pero también es solo un amistoso. Son cosas que se pueden mejorar, hay muchos jugadores nuevos en la selección. Hay que seguir, apoyar a los más jóvenes. Queda un largo camino, muchos partidos amistosos, pero claramente tenemos que mejorar lo antes posible", señaló.