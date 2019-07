Arturo Vidal: No voy a hablar más de los jugadores que no están en la Roja

El volante Arturo Vidal lanzó una elocuente frase cuando fue consultado si es que se enteró sobre los útimos dichos del portero chileno Claudio Bravo, quien señaló hace algunos días que no tiene por qué pedir perdón ni explicaciones por su ausencia de la Roja.

"No lo he escuchado y no voy a hablar más de los jugadores que no están en la selección. Me voy a dedicar solo a descansar y después que el 'profe' -Reinaldo Rueda- decide quién tiene que estar", sostuvo en una actividad realizada este miércoles en San Joaquín.

En otro tema, Vidal se mostró feliz por formar parte del equipo ideal de la Copa América y afirmó que su idea es seguir dándole satisfacciones al fútbol chileno.

"Estoy orgulloso por formar parte del equipo ideal, me han pasado muchas cosas lindas en el fútbol y ésta es una más que se suma a eso, espero seguir creciendo y mejorando, tratar de aprovechar todas las oportunidades de estar en el equipo ideal de la copa, del mundo, en todos lados siempre, dejando bien parado el nombre de Chile", comentó.

Por último, apuntó a que la idea es que sigan sumándose nuevos valores a la Roja: "Ojalá no se termine y se vayan sumando jugadores, que se sigan quedando los jugadores que han ganado más cosas para que les den consejos a los más chicos y ellos tendrán que mantener después la generación dorada".