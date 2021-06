Arturo Vidal tras dar positivo por Covid-19: No podré estar en cancha, pero apoyaré a mis compañeros

El volante nacional Arturo Vidal escribió una carta en sus redes sociales para referirse al contagio de Covid-19 que lo marginará de los duelos ante Argentina y Bolivia por Clasificatorias, asegurando que estará apoyando a sus compañeros desde afuera de la cancha.

"Quiero contarles que lamentablemente fui contacto estrecho de Covid positivo, al enterarme de esto inmediatamente avisé al área médica de la selección y me realicé los exámenes correspondientes que resultaron todos negativos", indicó el jugador de Inter de Milán.

"Después de eso me diagnosticaron una fuerte amigadalitis que me tiene hospitalizado y hoy me entero de mi PCR positivo", agregó Vidal.

Ante esto, apuntó que "esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para vestir nuevamente la Roja de todos".

"Agradezco a todos los profesionales de la salud que han cuidado a todo los chilenos que estamos luchando contra esta terrible pandemia", complementó.

Finalmente, le hizo una petición a los chilenos. "Les pido por favor, el que pueda vacunarse que lo haga ¡Vamos Chile carajo!", cerró.