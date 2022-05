Baquedano y nómina de la Roja: No van titulares del puntero y sí otros que juegan casi nada

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, apuntó a la nómina de la selección chilena para la Copa Kirin, donde le llamó la atención la ausencia en primera instancia de figuras del club rojo, que es uno de los líderes del Campeonato Nacional, pese a que citaronde emergencia a Víctor Felipe Méndez, su capitán.

"Es un llamado de última hora, no sabemos qué pasó para este cambio, pero sentimos que es una convocatoria arbitraria, es increíble que no estuviese desde el inicio", dijo en conversación con El Mercurio.

"No van jóvenes que son titulares del puntero y van otros que juegan pocos minutos o prácticamente nada en sus equipos. No entendemos cuál fue el criterio aplicado", explicó.

Luego, puntualizó que "esto es una improvisación, nada más. En Unión Española pensábamos que Méndez, Bastián Yáñez, Vicente Conelli y Gabrien Norambuena iban a ser parte de este proceso de recambio".

"Los dos primeros, entendíamos, iban a estar en la nómina principal y los otros dos en la lista de proyección, pero no entendemos qué pasó, cómo se operó para que solo estuviese Norambuena y ahora, recién a última hora citaran a Méndez", complementó.

Sobre el reclamo, Baquedano defiende que "lo hacemos amparados en el rendimiento que muestran, muy por encima de otros muchachos convocados".

"Sorprende que Francis Cagigao, Patricio Ormazábal y Milovan Mirosevic no hayan llamado más chicos nuestros. En cada partido de Unión, el 'Pato' o el 'Milo' se hacen presentes en Santa Laura, me piden entradas, pero parece que no han quedado satisfechos o no están viendo lo que todo el medio ve", continuó Baquedano, quien siente que perjudicada al club rojo.

"Nos perjudican notoriamente, porque algunos de nuestros muchachos pierden la vitrina de la selección, pese a a todo lo que entregan y que no es considerado no sabemos bajo qué criterio, pero esto también conlleva que se puedan bajonear, porque siendo los mejores del torneo los dejan fuera de la Roja", completó.

César Vaccia, por su parte, dijo al matutino que "Méndez debió encabezar por lo menos el listado de proyección, por lo que ha demostrado en la cancha. Junto a Yáñez han marcado diferencias notorias en el medio local".