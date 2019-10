Bayer Leverkusen confirmó que Charles Aránguiz se perderá los amistosos de la Roja por lesión

Bayer Leverkusen informó este domingo que el volante chileno Charles Aránguiz se perderá los amistosos de la selección chilena de la doble fecha FIFA de octubre por lesión.

El elenco de las "aspirinas" dio a conocer la información a través de sus cuenta de Twitter, en donde señalaron que el "Príncipe" sufrió "una una fractura en el metatarso derecho y un desgarro en el isquiotibial".

La ANFP por su parte confirmó la información con un comunicado en su sitio web, afirmando que el jugador "sufrió un traumatismo de pie derecho" y que fue liberado porque "los tiempos de recuperación de su lesión superan los plazos de la actual convocatoria de la Selección Chilena".

El mediocampista nacional salió en camilla en el empate 1-1 de su escuadra ante RB Leipzig de este sábado, enciendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de la Roja

El combinado nacional se medirá el próximo 12 de octubre ante Colombia en el Estadio "José Rico Pérez" de Alicante, España, y luego el 16 frente a Guinea en el mismo escenario.

Charles Aránguiz suffered a hairline fracture in the right metatarsus and a torn hamstring in #B04RBL. He will miss out on the upcoming internationals with Chile as well as our next Bundesliga match at Eintracht Frankfurt. After that remains to be seen.



