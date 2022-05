Beausejour sobre Berizzo: Tiene capacidad de sobra para liderar a la selección

El bicampeón de América Jean Beausejour aprobó la llegada de Eduardo Berizzo a la selección chilena, destacando que tiene las cualidades para tener éxito en el combinado nacional.

"Bose" dijo en su rol de comentarista en ESPN: "Me parece un excelente nombre, con la capacidad de sobra para liderar un proceso que va a ser muy distinto al anterior. Espero que tenga todo el apoyo de los clubes porque la gran diferencia se hace con horas de trabajo, horas de entrenamiento, agregando microciclos de jugadores de la liga nacional para acortar la distancia con los seleccionados de Europa y las otras selecciones".

"La otra vez me preguntaban por posibles candidatos y yo no tenía al Toto, lo encontraba inalcanzable. Pensé que iba a tener mercado en Europa. Dirigió el Celta de buena manera, el Sevilla de buena manera pese a que tuvo un problema de salud, en el Bilbao no anduvo tan bien", añadió.

"En Paraguay tuvo una mala experiencia, donde llegó a mitad de camino. Y quizás es hasta necesaria esa experiencia para que se empapara de las Eliminatorias. Sentía que no entraba en el presupuesto. Yo creo que bajó sus pretensiones para venir acá, de verdad creo que tenía mercado en muchas partes y él eligió Chile", cerró.

Berizzo debutará el 6 de junio en el amistoso de Chile ante Corea del Sur, en tanto que, seguirá con su incipiente proceso el 10 del mismo mes ante Túnez en la Copa Kirin de Japón.