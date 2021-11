Ben Brereton expresó su felicidad con la Roja y elogió a Lasarte: Es un entrenador brillante

El delantero y revelación de la selección chilena, Ben Brereton, habló este jueves sobre la adaptación que ha tenido en el combinado nacional desde su debut, y tuvo buenos comentarios hacia el trabajo del entrenador Martín Lasarte.

En diálogo con TNT Sports Chile, el jugador de Blackburn Rovers analizó lo que ha encontrado en la Roja. "Martín (Lasarte) ha sido un técnico brillante para mí. Los entrenamientos son buenos y seguimos trabajando bastante duro".

"La barrera lingüística fue difícil la primera vez que estuve en Chile, pero ya la segunda y tercera se ha vuelto más fácil. Conozco a los jugadores y ellos a mí y en la cancha no hay problemas, porque todos sabemos qué hacer", añadió.

"Tengo palabras clave en español para comunicarme en el campo de juego, es difícil la barrera del idioma, pero cuando voy a jugar por Chile es un honor, tanto para mí como mi familia, y voy a seguir trabajando duro como he hecho", remarcó.

Del mismo modo, Brereton recordó su primer gol por la selección jugando en territorio nacional ante Venezuela, apuntando que: "Fue genial porque tenía a todos los fanáticos cerca. Fue todo espontáneo y salió del corazón, de la pasión y felicidad que siento".

"Jugar por la selección chilena me da mucha confianza. Estoy muy agradecido por el país que ha estado siempre detrás mío y espero seguir anotando por mi club y Chile. Estoy feliz jugando al fútbol y sumando minutos en cancha", agregó.

Así mismo, Ben contó de cómo fue el proceso de su llamado al combinado nacional. "Francis (Cagigao) me llamó un día antes de un partido acá en Inglaterra y estaba con mi mamá y mi hermano. Me sentí muy bien, fue un gran momento y estaba orgulloso. Nunca me he arrepentido y no miro atrás, es una decisión de la que jamás me preocuparé".