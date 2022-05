Ben Brereton: He disfrutado mi tiempo en Chile, en junio hay amistosos y espero estar ahí

El delantero nacinal Ben Brereton habló de su futuro y de lo que se viene paa la Roja tras el fracaso de cara al Mundial de Qatar 2022, asegurando que está deseoso de jugar los amistoso que el equipo tiene programado para el mes de junio.

"Realmente he disfrutado mi tiempo en Chile, amo ir allá. Soy muy amigo de todos, los técnicos y jugadores me recibieron muy bien. Estoy muy emocionado de volver, en junio hay amistosos y espero estar ahí. Veremos qué pasa, los jugadores estamos muy unidos y seguiremos entrenando y empujando", dijo a ESPN Chile.

En esa misma línea, Brereton aseguró que "desde que estuve por primera vez en Chile y volví a Blackburn, muchos chilenos vinieron a ver mis partidos, hay banderas por todo el estadio. Siempre que vengo hay cinco o seis banderas. Es lindo saber que me están apoyando en este camino. Y cuando los chilenos vienen, siempre me saco fotos y tengo una conversación con ellos", complementó.

Por otro, lado el jugador no quiso aventurarse respecto al que será su próximo club. "Me queda aún un año en Blackburn, entonces soy jugador de ellos y quiero seguir acá haciéndolo bien", indicó

"Sólo quiero seguir jugando bien, estoy feliz acá. Me queda un año, seguiré trabajando duro y ya veremos qué trae el futuro... No hay negociaciones. Estoy feliz en Blackburn y me queda un año. Así que veremos", cerró.