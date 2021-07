Ben Brereton llenó de elogios a Alexis y Vidal: "Son leyendas y buenos chicos"

El delantero chileno-inglés Ben Brereton, quien debutó con la Roja en la Copa América de Brasil 2021 y que milita en Blackburn Rovers, analizó su paso por la selección y llenó de elogios a Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

"Son leyendas del juego y muy buenos chicos. Vidal es un chico increíble, muy profesional y alguien que lo da absolutamente todo. Es un gran jugador. Ver a Sánchez jugar al fútbol de cerca también fue increíble", comentó en entrevista con su club.

Consultado por su primera experiencia en el equipo chileno, dijo que "fue un torbellino haber ido a Chile sin saber demasiado del país ni del idioma y conocer a todos los muchachos".

"Solo pensé en la gran oportunidad que sería jugar con algunos de los mejores jugadores del mundo. Tan pronto como surgió, estaba emocionado de ir a jugar para Chile, agregó.

En esa misma línea, complementó diciendo que "me encantó toda la experiencia y me ha permitido ver un lado diferente del fútbol y me ha dado aún más hambre y motivación. Quiero más".

En relación a las complicaciones con el idioma, aseguró que "un par de jugadores hablaban inglés, como Claudio Bravo y Alexis Sánchez que habían jugado anteriormente en Inglaterra. También aprendí algunas palabras del entrenador que se necesitaban en el campo".

Por último, sobre su gol a Bolivia en la Copa América expresó que "fue increíble y también fue brillante ver todo el apoyo que recibí de los fanáticos de Chile y de los seguidores de los Rovers. Todavía pienso en ese momento y el sentimiento. No lo podía creer cuando marqué el gol".

📹 @benbreo looking to build on amazing international experience 🇨🇱💪



➡️ https://t.co/uMUrR7yUdF#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/qPjAhqGvvy

— Blackburn Rovers (@Rovers) July 22, 2021