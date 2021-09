Ben Brereton recordó cómo fue su viaje para sumarse a la Roja: Estaba nervioso en el avión

El delantero de la selección chilena Ben Brereton participó en el Podcast oficial de la English Football League y contó algunos detalles en relación a su experiencia en la Roja, destacando la ansiedad que sintió al viajar por primera vez para sumarse al equipo, además de la intención que tiene para aprender el idioma.

Según contó en su diálogo, el ariete de Blackburn Rovers comenzó a sentirse un poco nervioso en el vuelo a Chile.

"Estaba feliz, pero también un poco nervioso, era algo importante conocer a los jugadores del equipo de Chile, que ganó dos Copas América y han estado juntos por tanto tiempo. Fue una tremenda experiencia, también tuve mucha ayuda durante esas semanas", indicó, agregando que sintió que tuvo de respaldo a un país completo, además de sus compañeros y los funcionarios de la Roja.

Igualmente, confesó que estaba molesto cuando no pudo viajar a Sudamérica para la triple fecha FIFA de septiembre y avisó que de momento puede asistir a dos partidos de los de octubre, aunque espera que se dé la opción de estar presente en los próximos tres.

En relación al himno nacional, contó que "traté de aprenderlo, pero fue difícil para mí recordar las palabras y juntarlas cuando estábamos en la cancha. Ya manejo el ritmo de la canción, pero no iba a cantar si no me la sabía perfectamente".

"En la cancha fue más fácil, porque algunos futbolistas juegan en Inglaterra, otros en Italia, Alemania, y tienen ese lenguaje universal. Pero afuera de la cancha fue un tanto más complicado", y añadió que ya ha aprendido las cosas básicas de la cancha.

Igualmente se refirió a su partido contra Argentina, cuando ingresó como suplente: "Estaba nervioso cuando entré desde la banca ante Argentina, pero no me estaba concentrando en Messi, suena loco, pero después del partido caí en la cuenta que era extraordinario y también al haber jugado por primera vez por Chile".

Brereton dijo que hace un año no tenía signos de que la selección chilena pudiese estar pendiente de su carrera, pero sostuvo que siempre estuvo consciente que se trataba de "un gran equipo".

Para cerrar, contó que es su madre quien le ayuda a realizar los posteos en redes sociales: "Sí, le encanta, cualquier post que hago se lo envío en inglés y ella me lo regresa traducido".