Ben Brereton valoró su experiencia en la Roja: Tengo más agresividad, confianza y motivación

El delantero de Blackburn Rovers Ben Brereton Díaz contó que sus experiencias en la selección chilena le han permitido sumar más agresividad, confianza y motivación a su juego, lo que además le ayudó a aumentar su cosecha goleadora en la Championship League.

"Creo que la experiencia me hizo madurar como persona y jugador. Fui a Chile sin saber mucho y regresé con añadiduras a mi juego. Tengo más agresividad, confianza y motivación también. Estoy muy feliz de estar jugando por Blackburn, nos está yendo bien y tenemos que mantenernos", dijo al sitio oficial del campeonato inglés.

Por ello, igualmente contó que tras su primer paso por la selección, cuando regresó a Blackburn, "hubo muchas bromas en el vestuario y todo era divertido... esto ha sido un gran torbellino, pero solo soy Ben, solo soy yo".

Brereton también habló de cuando se enfrentó a la opción de cantar el himno nacional, en la Copa América: "Conozco el ritmo y la canción, también cómo va la música, pero no la canté porque quiero conocer perfectamente las palabras y no quiero cometer un error. En Chile todos lo cantan con pasión, pero ellos ya sabían que yo no me lo sabía, así que me quedé parado con mucho orgullo. Espero conocerlo pronto".

"He intentado la aplicación Duolingo y peleado con ella, creo que soy mejor si en vez de eso, alguien me habla español. Tengo un profesor al que veo dos veces a la semana y mi novia también está aprendiendo conmigo, pero aún no soy un maestro", completó.