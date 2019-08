Bernardo Redín de cara al Preolímpico: La chance se la ganan los jugadores en los microciclos

El ayudante de Reinaldo Rueda se refirió al trabajo que se lleva a cabo con jugadores sub 23 en "Juan Pinto Durán".

El ayudante de Reinaldo Rueda, Bernardo Redín, encargado de los microciclos preparatorios para el Preolímpico sub 23 que se disputará en Colombia entre el 15 de enero y el 2 de febrero, aseguró que los futbolistas se están jugando su oportunidad para acudir a la cita que entrega pasajes a Tokio 2020.

"Todos tienen su oportunidad y capacidad. Los que en este momento están fuera, la mayoría no juega, no tiene competencia. Queremos ver jugadores que estén en el medio local y no hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, aprovecharemos estos dos microciclos para poderlos ver", apuntó sobre los trabajos que se llevan a cabo entre lunes y martes.

Respecto a los jugadores nominados, apuntó que "la chance se la ganan ellos en la medida que vayan teniendo la oportunidad acá. Por lástima son muy pocos días de trabajo. Es prácticamente una sola sesión de trabajo, porque la del lunes es muy difícil, más de recuperación".

Asimismo, Redín aseguró que "es complejo, porque la mayoría de los jugadores de esta edad no tienen competencia, pero debemos llamarlos y trabajar con ellos, y hay que conseguir de acá al preolímpico para que sumen una buena cantidad de partido y que los clubes nos ayuden prestándolos".

"Esperamos que de aquí al preolímpico se hayan podido hacer una serie de partidos que les permita conseguir roce internacional", agregó.

En el caso específico de César Munder, que fue llamado por primera vez, reconoció que "lo estamos siguiendo desde el año pasado, inclusive la sub 20 estaba esperando que se diera su nacionalización. Ya lo vimos en la Católica, vamos a ver como se comporta acá. Es una preselección y yo pienso que por el tiempo no todos podrán tener la oportunidad, son apenas dos días y nos queda poco para el partido contra Brasil".

En cuanto a jugadores ausentes, se refirió al caso de Brandon Cortés, jugador de Boca Juniors. "Hemos tocado el nombre de él y de muchos más. Él es un poco más chico y estamos pensando en un grupo un poco más fuerte para el preolímpico, estamos buscando jugadores con mayor trayectoria y competencia para llegar y competir bien en ese preolímpico", indicó.

Respecto al jugador de Curicó Unido Matías Cavalleri, apuntó que "no entró a Toulon porque era un grupo reducido, pero lo mantenemos en cuenta. Iremos viendo jugadores hasta la lista definitiva, pero lo tenemos presente como a varios otros".

El proceso de prácticas de la sub 23 se realizarán los días 19, 20, 26 y 27 de agosto, antes de iniciar la concentración definitiva en Sao Paulo, ciudad donde enfrentarán al Scratch el 9 de septiembre.