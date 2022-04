Bravo: No me imagino a Pellegrini trabajando en la selección, sería una pelea constante

Claudio Bravo, arquero de Real Betis, habló sobre las posibilidad de que Manuel Pellegrini sea técnico de la selección chilena y sostuvo que no imagina al "Ingeniero" en ese cargo, debido a la mala planificación a nivel general en La Roja y el fútbol nacional.

"He visto sus declaraciones y para que él llegue tienen que pasar muchas cosas y mejorar otras. Hacer una planificación completa, y no solo a nivel de Selección, sino que también a nivel de clubes", explicó a TNT Sports.

En esa línea, indicó que el estratego "podría ser el encargado de esa reformulación, pero no me lo imagino trabajando allí, porque sería una pelea constante, disgustos diarios. Lamentablemente en Chile no funcionan las cosas como acá", lanzó, en comparación a las condiciones en que trabaja junto a Pellegrini, su técnico en Betis.

Finalmente, reveló que "Hemos conversado con mucho respeto acerca de esto. Sé que él siente una gran admiración por la Selección. Sería un broche de oro para su carrera el llevar a Chile a una copa del mundo".