Bravo: No quiero venir a la Roja solo por mi nombre o por lo que hice antes

El arquero de la selección chilena Claudio Bravo afirmó que no le tomó por sorpresa la convocatoria para los amistosos contra Polonia y Eslovaquia, tomando en cuenta que se encuentra con buen nivel y ha tenido grandes actuaciones durante la temporada en Real Betis.

"Siendo sincero, no -me tomó por sorpresa-, porque si hablamos de rendimiento y te toca participar donde a mí me toca hacerlo, en un escenario distinto a otras competencias, los hechos hablan por sí solos", dijo en conferencia de prensa este lunes.

"Tampoco me ha gustado venir acá con la situación de no jugar, no estar compitiendo, no hacer las cosas bien en mi club, no sería un premio ni un estímulo", agregó.

"Esto tiene que servir para todos... el que viene acá tiene que estar en el más alto nivel, es la única forma en que podamos tener una selección competitiva, me hubiese encantado estar dando esta conferencia en Qatar, pero toca recomenzar, hacer lo de siempre y la mejor manera posible es que cada uno mantenga un nivel altísimo donde esté compitiendo", dijo el golero.

"Si a mí me piden estar a un altísimo nivel para estar acá, es lo que me toca. No sería cómodo para mí, no sería premio tampoco, venir acá sin tener competencia. No quiero venir por el nombre ni por lo que he hecho atrás, eso quedó en el pasado; esto vale para todos, no solo para mí, sino que para todos. Es la mejor manera de poder levantar el nivel de la selección", alertó Bravo.

En ese sentido dijo que el encontrarse en la concentración de la Roja es algo que "tomo con total normalidad, con la sensación de siempre, de tranquilidad, al estar en un lugar en el que llevo mucho tiempo. Sé las formas de convivencia y de manejarme en lo que significa estar en una selección en un periodo poco grato, porque nos gustaría dar esta conferencia de prensa en Qatar y no jugando un amistoso que sirve de preparación para el Mundial que viene en un periodo largo de tiempo, pero las circunstancias nos llevan a volver a comenzar, arrancar desde cero y buscar la mejor fórmula posible para poder lograr el objetivo de aquí a un largo plazo".

Sobre la ausencia del Mundial de Qatar estimó que "hay que analizar más en profundidad, todos aportamos para que las cosas no funcionaran, desde jugadores a directivos, cuerpo técnico... todos hicimos algo en el camino para que no concretáramos el objetivo".

"También nos tocó vivir la película buena, tuivimos muchos años a nivel altísimo y fue por consecuencia de hacer las cosas bien, pero tenemos que aprender de los errores, no cometer lo que nos llevó a no estar en una Copa del Mundo. Tenemos que mirar atrás y ver qué nos sirivó para ser campeones de américa, para que Chile fuera dos veces a un Mundial con un grupo de jugadores que se mantuvo más de diez años. A esas cosas hay que estar más pendientes", dijo.

"El recambio se da por sí solo, sería bueno tener más chicos a lo mejor compitiendo a un nivel superior, pero eso depende de cada uno, que cada jugador se lo proponga, que tenga aspiraciones altas en su carrera, porque esto no dura mucho, cuando quisiste apretar el tiempo pasa y estás fuera Depende de muchos factores, el principal es que cada uno mejore en el día a día y tenga aspiraciones muy altas", completó.