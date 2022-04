Cagigao no quiere un interinato en la Roja tras la salida de Lasarte: "Me parece una aberración"

Francis Cagigao, director deportivo de las selecciones chilenas de fútbol, habló en conferencia de prensa sobre la dirección técnica de la Roja adulta masculina y su futuro tras el término del proceso a cargo de Martín Lasarte, y mostró su desacuerdo con el arribo de un DT transitorio mientras se busca un nuevo entrenador.

"Un interinato me parece una aberración. Todos hablamos de recambio y regeneración, y perder 8-9 meses no me parece. El trabajo formativo hoy es más importante que un resultado en la (selección) absoluta. He hablado con Milad y estamos en la misma página", dijo.

"Hemos llegado a una conclusión, y yo pienso que lo mejor para el fútbol chileno es que de forma inmediata se intente formar una comisión que trabaje a la cara de la contratación del nuevo director técnico. No voy a hablar de nombres, porque Lasarte tiene contrato hasta el día 10 y no me parece ético", agregó.

"No estoy vendiendo humo. Estamos en un momento que tenemos que estar todos alineados. Si nos alineamos con la Federación pero no estamos con los clubes, no nos vale de nada", indicó.

También respaldó las cosas buenas en el último proceso. "Martín Lasarte convocó a Ben Brereton y Joaquín Montecinos, no nos olvidemos de eso. Son cosas positivas; a mi entender, mucho, pero dentro de eso hay una reflexión. Se tienen que sumar otros, y tenemos que marcar una hoja de ruta", expresó.

Respecto a su continuidad en la dirección deportiva de la Roja, Gagigao dijo que "nunca rompió un contrato en su vida", pero que está a disposición de la ANFP. "No sé si el proyecto que tenemos finalizará o estaré yo. Solo sé que trabajaré hasta que acabe mi contrato o hasta que alguien diga «oye, queremos hablar»", indicó.