¿Cambió de opinión? Rafael ahora Olarra elogió a Ben Brereton: Lo encuentro un muy buen jugador

El ex defensor de la selección chilena Rafael Olarra corrigió su apreciación sobre el delantero Ben Brereton Díaz y lo elogió tras sus goles ante Paraguay y Venezuela por las Clasificatorias.

Olarra dijo en Redgol que "lo de Ben lo tomo como algo con quien la gente está aferrada, lo encuentro un muy buen jugador, es un futbolista que le entregó algo distinto a la selección, y que hay que seguir fortaleciéndolo".

"El mismo Lasarte dice que es un jugador joven, que está en una etapa de entender qué es lo que está haciendo en Chile. Es súper positivo su crecimiento. Ojalá siga haciendo goles, que es lo mejor que le pueda pasar a la selección", añadió.

Rafael Olarra se transformó en tendencia por sus dichos contra Ben Brereton #CooperativaContigo https://t.co/rGz6sTYAST pic.twitter.com/YkbY8HJQJB — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) October 12, 2021

Además, se refirió a las críticas que recibió por decir que a Ben "le falta en lo futbolístico" a principios de semana en ESPN: "A mí me interesa que a la selección le vaya bien, que el fútbol chileno progrese, me interese que los jugadores tomen su mejor nivel, yo no estoy en la disputa sobre si uno tiene que estar o no, por atributos no futbolísticos".

"El fútbol me llena, yo estuve 20 años adentro, y lo que digo no es para quedar bien con unos y mal con otros, yo digo lo que voy sintiendo en virtud de lo mejor para Chile", cerró.

Brereton ya suma tres goles y una asistencia en apenas ocho partidos jugados por La Roja en Copa América y Clasificatorias.