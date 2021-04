Carla Guerrero confesó que mordió a jugadora canadiense que tendrá como rival en Tokio 2020

El pasado miércoles la selección chilena femenina conoció a sus rivales en los Juegos Olímpicos de Tokio, teniendo que afrontar el Grupo A con Canadá, Gran Bretaña y Japón.

Una de las que analizó a las contrincantes fue la defensa Carla Guerrero, referente del combinado criollo, quien en conversación con el sitio web de la FIFA expresó: "Que puedan elegir entre las mejores de Inglaterra y Escocia habla de su potencial, pero no sé cuánto pueden conocernos, y eso puede ser una ventaja para nosotras. Sentimos que podemos defender bien contra ellas".

Sobre las anfitrionas, comentó: "Empataron a cero con Argentina en el Mundial, y últimamente le hemos ganado a Argentina. No es ilógico pensar en sacar un buen resultado".

Pero también la "Jefa" reveló una particular anécdota con la jugadora de Canadá Christine Sinclair: "La mordí en un amistoso hace años. ¡Lo digo y me avergüenzo! Ojalá nos crucemos en Tokio, acepte mis disculpas e intercambiemos camisetas".

"Era más chica, me ponía muy nerviosa y no sé qué me pasó... Me dije: '¡Qué hice!'. Me sentí realmente mal y quise disculparme, pero no pude hacerme entender", añadió.

Por último, Guerrero sostuvo: "Aquella vez ganamos 1-0, y si bien pasaron varios años, hemos crecido a un ritmo parecido, y podemos jugarles de igual a igual a pesar de que reconocerla como potencia".