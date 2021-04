Carla Guerrero: No somos "la Rojita", estamos bastante grandes para eso

La seleccionada chilena Carla Guerrero repasó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras superar en el Repechaje a Camerún y además reclamó que al equipo no le gusta que le digan "la Rojita".

"No somos la Rojita, estamos bastante grandes para eso. La Roja masculina y la femenina somos una, no hay diferencia. Somos la femenina que ha llegado más lejos, no ha habido otra, me parece bien que nos titulen así", señaló en conversación con la Revista YA.

En ese sentido reiteró que para ella es un orgullo que "ahora en las camisetas no solo salen los apellidos de los hombres, salen los nuestros. Hemos cambiado la perspectiva de ese tema machista y tanto hombres como mujeres se han encantado con nosotras. Hemos cambiado muchísimas cosas y nos llena de orgullo".

María José Urrutia, por su parte, apuntó a que espera que esto "marque una tendencia de que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en todo ámbito, no solo en lo deportivo".

La Roja femenina jugará en Tokio 2020 ante Japón, Gran Bretaña y Canadá.