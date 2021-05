Carla Guerrero reveló importante rol de Arturo Vidal en su lesión previa al Mundial femenino

Carla Guerrero, defensa de la selección chilena y jugadora de U. de Chile, reveló el importante rol que tuvo Arturo Vidal cuando ella se lesionó en 2019, previo a la histórica participación de La Roja en el Mundial femenino.

"Lloraba todos los días, pensé en tirar la toalla. Jugábamos con Rayo Vallecano la Copa de la Reina, hice el gol y minutos después me lesioné. Pasé de la alegría a la tristeza (...) Fui a ver a Arturo, siempre que iba a Madrid nos conseguía entradas para ir a verlo. Nos recibía después de los partidos (...) Hablamos y me preguntó que cómo estaba y me entregó consejos. Me dijo:'Recupérate, sé que lo vas a lograr'. En mi mente pensé, si él pudo y me está diciendo esto, es porque realmente se puede", recordó Guerrero en TNT Sports.

La "Jefa", además, remarcó que el apoyo de Vidal ha sido permanente, desde que coincidieron en el fútbol español hasta la fecha.

"Con Arturo siempre hemos tenido muy buena relación. Durante el tiempo que estuve en España, él fue un 7. Nos decía que lo fuéramos a ver (...). Hasta el día de hoy, cuando jugamos la Copa Libertadores con la U, él nos subía a sus redes sociales y siempre se lo agradecí. Fue algo muy lindo de su parte"

Finalmente, Guerrero también recordó el apoyo de Marcelo Díaz, histórico de Universidad de Chile y actualmente en Racing, cuando fueron a jugar la Copa Libertadores femenina en Argentina.

"Nos fue a ver a la concentración de la última Copa Libertadores. Llevó camisetas para todas las niñas, estuvo ahí con nosotras. Se portó muy bien. Compartir con referentes es super importante", aseveró.

La entrevista completa a Carla Guererro será emitida este jueves 28 de mayo a las 22:00 horas, en el programa "Sabor a gol" en TNT Sports.