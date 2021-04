Carla Guerrero y el triunfo ante Camerún: No está nada dicho, quedan 90 minutos e iremos por todo

La destacada defensora de la selección chilena Carla Guerrero, autora del segundo gol en la victoria de Chile por 2-1 ante Camerún, por la ida del Repechaje olímpico, se mostró feliz por el resultado, aunque advirtió que el equipo nacional no debe confiarse.

"No está nada dicho, quedan 90 minutos y tenemos que ir por todo, no echarnos atrás y confiarnos en que tenemos el resultado a favor, esa será la clave. El profe nunca nos ha echado atrás, siempre queremos ir por más", dijo tras el compromiso.

Además, destacó su regreso al gol con la camiseta del "Equipo de Todos": "Me tocó marcar hace bastante tiempo con la selección, pero en este caso es diferente porque es por un paso a los Juegos Olímpicos. El gol le dio una tranquilidad al equipo, es un paso importante y estoy muy contenta por ese lado, porque nos da una tranquilidad para el siguiente partido".

Finalmente, habló sobre el apoyo de los hinchas, pese a que se juega sin público: "Me llegaron muchos mensajes, siempre he sentido mucho cariño de la gente y eso me pone muy contenta. La gente siempre nos da mucho apoyo y eso nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien".

La Roja femenina jugará este martes la revancha ante las "leonas indomables", duelo en que incluso puede perder por 1-0 y asegurar su pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a los dos goles de visita que marcó en esta jornada.