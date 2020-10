Carlos Palacios: Quedé con la espina de no ir antes a la Roja

El delantero de Unión Española Carlos Palacios comentó su citación al microciclo de entrenamientos que la selección chilena llevará a cabo entre este jueves y este sábado, y aseguró que se quedó con la espina de no haber estado en las primeras dos fechas clasificatorias.

En aquella ocasión, el joven jugador de 20 años fue contactado por el equipo de Reinaldo Rueda, sin embargo, no contaba con pasaporte, por lo que no pudo ser incluido en la nómina y finalmente fue Leandro Benegas el llamado.

"Me parece bonito (su nominación). Este microciclo lo voy a tomar de la mejor manera, trataré de comprender todas las cosas que se digan y aprender de los jugadores que van. Algunos son grandes, con campeonatos internacionales y recorrido, es bueno aprender de las personas que uno tiene al lado", dijo Palacios a La Cuarta.

"Me quedé con la espina clavada de no ir antes, cualquier jugador muere por vestir la Roja. El trámite (del pasaporte) ya está hecho. Hubiese sido hermoso participar de una Clasificatoria, conocer a mi ídolo Arturo Vidal, estar al lado de él, pero me lo tomo con tranquilidad, soy joven y hay mucho por aprender", añadió.