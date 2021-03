César Pinares: Quiero pelear por un puesto en la Roja, tendré 31 años para el Mundial

El volante nacional César Pinares, uno de los convocados por Martín Lasarte para el amistoso de la selección chilena ante Bolivia en Rancagua, y ya se ilusiona con jugar el Mundial y llegar al mismo en un nivel alto.

"Me pone contento estar siempre en la selección, pelear por un puesto y sacar mi mejor rendimiento para aportar al equipo. Tendré 31 años para el Mundial y lo veo con muy buenos ojos porque siento que estoy creciendo. Sería una linda edad, pero aún queda mucho camino y no me proyecto tan lejos", reconoció a Las Últimas Noticias.

Sobre su presente en Brasil, el ex Universidad Católica dijo "estar en una etapa en Gremio con más partidos seguidos y eso me ha llevado a ir subiendo mi nivel y aportar dentro del equipo titular. Brasil es un fútbol de alto nivel, hay muchos clubes que tienen para invertir y la competencia es grande. Estoy jugando en mi posición natural como volante".

"Estoy más grande, más maduro. Disfruto cuando mi rendimiento es alto, disfruto mucho el placer de jugar a la pelota, pero me voy poniendo objetivos, qué hice mal en los partidos y así voy aprendiendo. En Brasil me he sentido bien, pero sé que no es ni la mitad de lo que puedo llegar a rendir", cerró.