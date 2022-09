Charles Aránguiz: Creo que Berizzo es la persona adecuada para la Roja

El mediocampista de la selección chilena Charles Aránguiz expresó su confianza en el proceso que encabeza Eduardo Berizzo, expresando que el argentino es la persona adecuada para la Roja.

"El hecho de que trabajara con Marcelo Bielsa, que es la época en que lo conocí, indica que conoce 'Pinto Durán', que conoce Chile, dirigió en nuestro país y tiene el conocimiento de todo. Creo que es una persona adecuada para dirigir a la selección", dijo Aránguiz en entrevista con Las Últimas Noticias.

Sobre su presente en la Roja, el jugador de Bayer Leverkusen aseguró que no se le pasó la idea de dejar de venir a las citaciones.

"No, pero siempre he tenido claro que uno va a salir en algún momento. Son procesos que siempre pasan y por mi lado lo tengo más que asumido. Hoy tengo la posibilidad de estar, lo que me llena de orgullo, pero si después no estoy, apoyaré al ciento por ciento. Si me toca estar bien, si juego 10 minutos, bien también. Hay que apoyar siempre. Yo siempre voy a estar dispuesto", comentó.

Y es más, porque se ilusiona con la opción de jugar otro Mundial: "Si uno está bien y llega de buena forma, todo es posible. Para mí no es un tema de edad. Creo que es rendimiento y cómo uno esté físicamente. Si estás bien, siempre existirá la opción", comentó.