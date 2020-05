Charles Aránguiz: Los sistemas de salud son muy malos en nuestro país

El volante de Bayer Leverkusen Charles Aránguiz contó cómo vive su cuarentena en Alemania, donde el regreso del fútbol está programado para el próximo fin de semana, en una conversación en la que también pidió al Gobierno de Chile que mejore el sistema de salud.

El seleccionado nacional comentó a Las Ultimas Noticias acerca de su experiencia con la pandemia del coronavirus en el país europeo, el cual destacó que estaba preparado para enfrentarla, porque "la gente entendió lo que estaba pasando cuando se decretó cuarentena (...) todos hicimos el esfuerzo de quedarnos en casa".

En ese sentido, sostuvo que "el sistema de salud -alemán- es muy diferente al chileno. Está más que claro que los sistemas de salud son muy malos en nuestro país. Esperamos que el gobierno los mejore. Fue una de las tantas cosas que provocaron el estallido social".

El jugador igualmente contó que el cuadro germano prepara con mucha responsabilidad el regreso a la actividad y que "mientras existan garantías, le damos. Hay que considerar que el fútbol da trabajos a muchos".

De su periodo en aislamiento, dijo que se distribuye las tareas del hogar con su esposa, pero "en la cocina no me meto, no es lo mío. Le metí full al aseo, así que puedo tener un trabajo más. Por lo menos me felicitaron mucho en la casa".