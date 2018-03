Chile busca el título del cuadrangular sub 21 que se juega en Paraguay

La selección chilena sub 19 disputa este domingo ante Venezuela la última fecha del cuadrangular sub 21 Sport For Tomorrow que se lleva a cabo en Paraguay.

La Roja puede lograr el título y puedes seguir el resultado junto a AlAireLibre.cl:

- Chile 1-0 Venezuela, Segundo tiempo. Estadio Defensores del Chaco.

1-0: 49'; Matías Leiva (CHI)

Formaciones:

Chile: Luis Ureta; Ignacio Tapia, Tomás Alarcón, Nicolás Fernández, Alex Ibacache; Ignacio Saavedra, Víctor Méndez (70' Antonio Díaz), Ariel Uribe, Marcelo Allende (81' Matías Sepúlveda); César Franco Lobos (68' Nicolás Guerra) y Matías Leiva (68' David Henríquez).

Venezuela: Miguel Silva; Pablo Bonilla, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun, Johan Montes; Carlos Ramos, Ronaldo Lucena (55' Santiago Herrera); Jesús Bueno (69' Jesús Vargas), Brayan Palmezano (78' Brayan Hurtado), Samuel Sosa; y Ronaldo Chacón (*)

(*): Venezuela sufrió expulsión de Ronaldo Chacón a los 32'.