Chile sub 20 enfrenta a Japón sub 21 en Paraguay

La selección chilena sub 20 dirigida por Héctor Robles debuta este miércoles en el torneo Sport For Tomorrow Sub 21 que se disputa en Paraguay.

Su rival de la primera fecha es Japón, en un duelo a jugarse en el Estadio Defensores del Chaco.

- Chile 1-0 Japón, Segundo tiempo. Estadio Defensores del Chaco.

1-0: 75'; César Franco Lobos (CHI)

* Chile forma con Luis Ureta; Nicolás Fernández, Tomás Alarcón, Ignacio Tapia, Alex Ibacache; Víctor Méndez, Matías Sepúlveda, Ariel Uribe, Marcelo Allende; David Henríquez y Nicolás Guerra.

En el segundo tiempo ingresaron Gabriel Rojas y Franco Lobos por David Henríquez y Matías Sepúlveda.