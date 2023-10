Christiane Endler: Apuntamos a la medalla de oro, debemos ser un equipo ambicioso

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Christiane Endler, arquera y capitana de la selección femenina, repasó el debut en Santiago 2023 con victoria sobre Paraguay y resaltó las metas del equipo nacional para la cita internacional, junto al cariño de los hinchas.

"Nosotras estamos apuntando a la medalla de oro, queremos estar ahí. Tenemos que ser un equipo ambicioso si queremos lograr cosas. Queremos apuntar a lo más alto, veremos en el camino lo posible por lograrlo. Ese es el objetivo. Tenemos que acostumbrarnos a ganar, a jugar", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa desde zona mixta.

La portera también tuvo palabras sobre la jueza brasileña Andreaza De Siqueira: "Es raro el arbitraje. Creo que estuvo muy cargado para un lado. Todos cometemos errores y es normal, pero lamentablemente tampoco se podía hablar con ella".

"Yo fui muy respetuosa al acercarme y decirle lo que estaba haciendo y me sacó amarilla. Hay que saber jugar con las amarillas, controlarlo y ojalá no cometer tantas faltas", añadió.

Respecto al próximo duelo con México, Tiane destacó que "va a ser un partido distinto. Paraguay es de entrar mucho; su juego se basa en lo físico, en el pleotazo, en la simulación, en tirarse, lo sabíamos y estamos acostumbradas. A México le gusta tocar, tiene jugadoras rápidas. Sin duda va a ser el partido más difícil de la fase de grupos".

Luego del encuentro se trató de conmemorar sus 100 partidos por La Roja, pero Endler relató que "el homenaje llegó a medias. No pudimos hacerlo antes del partido, Panam Sports no dejó y al final como invadieron la cancha tampoco se pudo hacer. Las intenciones estaban, pero no se pudo".

"El cariño de la gente siempre es increíble, lo siento desde que vengo. Se los agradezco. Es difícil también, me gustaría sacarme fotos con todos y abarazarlos. Ojalá que puedan respetar no invadir la cancha, porque al final puede ser peligroso para ellos", añadió la capitana.