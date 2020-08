Claudio Baeza: Cuesta mucho entrar a la Roja, pero sigo trabajando para estar ahí

El ex jugador de Colo Colo Claudio Baeza atraviesa por un gran momento en Necaxa, clun en el que es capitán. Esto lo ilusiona con la posibilidad de ganarse un lugar en la selección chilena, aunque reconoce que es difícil.

"Siempre es lindo poder vestir la camiseta de tu selección. Para cualquier deportista lo máximo es poder representar a tu país. Sí hay mucha competencia y cuesta mucho entrar a la Roja, porque es la mejor generación de la historia del fútbol chileno, cuesta mucho ganarse estar en una nómina", dijo en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Yo no tomo esas decisiones, pero sigo trabajando para poder estar ahí, y si no me llaman trabajaré el doble para poder estar ahí", agregó Baeza.

Por otro lado, se refirió a la situación actual de su ex club. "Siempre le voy a desear lo mejor a Colo Colo, sé que le irá muy bien. Tiene jugadores de mucha calidad y experiencia. Le irá bien en Copa Libertadores y el torneo local, sobre todo en el Superclásico que se avecina", indicó.

"Les deseo lo mejor y sé que les irá muy bien porque tienen muy buen plantel. Conozco al profesor Gualberto Jara y Hugo González, trabajan muy bien, son grandes profesionales y buenas personas, sé que les irá bien", complementó.

Su actualidad en México

Baeza también comentó su presente en el balompié azteca. "Mi presente en Necaxa es bueno, a pesar que las primeras fechas me costó por la inactividad que tuvimos debido al virus, pero ahora ya agarré más ritmo de partido", expresó.

"Estoy agradecido con el club y la gente porque me han hecho sentir muy cómodo en el año que llevo. También trato de reflejar ese cariño en la cancha", añadió.

Finalmente, apuntó que "trato de jugar la mayor cantidad de partidos posibles y tener buenas actuaciones. A nivel grupal creo que el objetivo es clasificar a liguilla y pelear por el título, el semestre anterior estuvimos muy cerca de llegar a la final y creo que ahora tenemos equipo para ser campéon, a eso aspira la institución".