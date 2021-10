Club donde se formó Brereton: Siempre estaremos orgullosos de él

Gary Brazil, director de la academia de formación del club inglés Notthingham Forest, elenco donde el delantero chileno Ben Brereton dio sus primeros pasos como futbolistas manifestó su orgullo por haber sido parte de la formación del seleccionado nacional.

"Estoy muy contento de ver a Ben Brereton convirtiéndose en el jugador de élite en el que siempre creímos que se convertiría", escribió Brazil en su cuenta personal de Twitter.

"Cuando avanza la jugada (en el gol ante Venezuela) se ve como un muy buen delantero. Emocionado de ver la siguiente etapa de su carrera. Siempre estaremos muy orgullosos de él", añadió.

Vale la pena recordar que el atacante realizó todas sus divisiones inferiores en el histórico club inglés, donde debutó profesionalmente.

Sin embargo, en agosto de 2018 fichó por Blackburn Rovers mediante un préstamo con opción de compra, la que fue ejecutada en 2019 con un costo de 7 millones de libras esterlinas.

So pleased to see @benbreo becoming the elite player we always believed he would become. When he stretches the play he looks a very good striker. Excited to watch the next stage of his journey. We will always be very proud of him ❤️ https://t.co/gDuFHDqQCM