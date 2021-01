Colegio de Técnicos lamentó la falta de candidatos chilenos para la banca de La Roja

El Colegio de Técnicos de Chile lamentó la falta de candidatos nacionales para la banca de La Roja, para la cual la ANFP busca de forma urgente un estratega, luego de la partida de Reinaldo Rueda durante este mes de enero.

Carlos Ramos, presidente de esta organización, señaló a El Mercurio que "tenemos esa inquietud. Nos gustaría saber qué mirada tienen los dirigentes respecto de los técnicos chilenos. Creemos que ocurre una situación en la que se mezcla el tema económico, esa peligrosa unión de dirigentes y empresarios".

Por su parte, Particio Almendra, presidente de la recién creada Asociación Gremial de Entrenadores Profesionales, señaló que "que los directores técnicos chilenos no sean la primera opción es un poco responsabilidad nuestra. Por años no hemos sabido valorarnos como gremio. Hoy estamos en una situación en que muy pocos nombres tienen un currículum o una trayectoria que nos diga 'este puede ser'".

Otro que quiso analizar la situación es el DT de Puerto Montt, Jorge Aravena, quien sostuvo que "no confían (en los técnicos chilenos), les interesa traer técnicos de afuera. Los nombres que han sonado son vergonzosos, de gente que lleva entrenando seis meses u otro que estuvo en un grande de Chile y fracasó".

Finalmente, Héctor Pinto, ex estratega de Universidad de Chile e Iquique, cuestionó la falta de intentos por Manuel Pellegrini: "Sé que no está disponible y cuál es su pensamiento, que le gusta dirigir clubes, pero nunca le insistieron de verdad, no le presentaron un proyecto o le ofrecían más atribuciones".

Por el momento, la lista de candidatos dio un giro y se reduce a tres técnicos sudamericanos, entre los que se deberá decidir durante la próxima semana, según estiman en la ANFP.