"Cóndor" Rojas y la ausencia de Bravo: El no estaba bien física ni técnicamente

El ex portero de la selección afirmó que era un riesgo para Rueda llevar al meta de Manchester City falto de fútbol.

Luego de conocerse la nómina de Chile para la Copa América y la ausencia de Claudio Bravo fueron varias las reacciones respecto a la decisión de dejar al ex capitán de la selección fuera del plantel.

Y aunque muchos hinchas pidieron la inclusión de Bravo, Roberto "Cóndor" Rojas, ex arquero de la Roja, explicó que la no citación del arquero está dentro de los parámetros puesto que "no estaba bien física ni técnicamente".

"Los jugadores que tienen que estar en la selección tienen que estar al 110 por ciento para lo que el técnico les pide en su rendimiento, y Claudio no estaba jugando partidos oficiales y recuperándose de una lesión grave", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa el retirado guardavallas.

"Tú no puedes llevar un jugador siquiera a la banca si no está bien físicamente ni técnicamente", recalcó.

De todas formas, el subcampeón con la "Roja" en la Copa América de 1987 declaró que: "Cuando Bravo tome su condición natural va a ser titular absoluto, pero ahora no estaba en condiciones de estar en la Copa".

"A mi parecer se tomó decisión más justa en cuanto a la nómina que se armó", concluyó.