Crespo proyectó su continuidad en Defensa y Justicia: Ahora se nos viene la Copa Libertadores

El entrenador Hernán Crespo, flamante campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, proyectó su continuidad en el elenco argentino para 2021, pese a que la selección chilena lo tiene entre sus opciones para reemplazar a Reinaldo Rueda.

Crespo comentó en Bobo TV su gran campaña al mando del "Halcón de Varela" en la Sudamericana, mencionando su camino en el que eliminó a Coquimbo Unido en semifinales, y sostuvo que "ahora se nos viene la Copa Libertadores", mostrando sus ganas de seguir en el equipo.

Además, habló de su carrera como DT y señaló que "hice mi aprendizaje en Argentina, le puse la cara para aprender y perseguir una pasión. Amo con locura el fútbol, ​​la experiencia en Parma me ayudó mucho. Los chicos son esponjas, si no está bien es culpa tuya por no explicar bien las cosas. Mi objetivo es volver a Italia, pero necesitaba encontrarme a mí mismo y encontrar una pasión que siempre está ahí, pero siempre haciéndola resurgir".

Finalmente habló de sus referentes y señaló que Marcelo Bielsa es uno de ellos: "Como futbolista: admiraba a Van Basten y Diego pero nunca podría haberme convertido en Van Basten o Diego. Hay tres entrenadores que me han marcado: Ancelotti me impactó mucho, tenía una gran mentalidad y siempre estuvo cerca de los jugadores. Luego Bielsa por cómo mejora a los jugadores y finalmente Mourinho , con su metodología lúdica, nos hizo aprender mucho y me abrió la cabeza".

Matías Almeyda sigue siendo el principal aspirante para la banca de La Roja, aunque el buen andar de Crespo en Defensa, aún lo tiene en la carpeta de Pablo Milad y Francis Cagigao en la ANFP.