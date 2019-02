Daniel Morón se mostró "interesado" ante la opción de ser preparador de arqueros de la Roja

El ex portero de Colo Colo actualmente tiene el cargo de director de Blanco y Negro.

El histórico ex portero de Colo Colo José Daniel Morón se refirió al ofrecimiento que le realizó la selección chilena para ser su nuevo preparador de arqueros, ante el cuál se mostró entusiasmado, aunque no lo dio por cerrado.

Morón nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa que "me llamaron hace unos 15 días, fue Ian Mac Niven preguntándome si me interesaba y tenía disposición. Yo le dije que sí, que me interesaba, que estaba dispónible y que tenía muchos deseos de trabajar en el fútbol y qué mejor en la selección".

El campeón de América agregó que "él me dijo que estaba viendo algunas alternativas para presentarle a Reinaldo Rueda, y de ahí para adelante todo el mundo me ha llamado, pero no puedo decir más de lo que ha sucedido".

De igual manera, quiso dejar en claro que "este llamado no es una confirmación, es una posibilidad y seguramente hay otros profesionales que están siendo evaluados", cerró el ex guardameta, quien es opción junto a Eduardo Azargado y Patricio Toledo.