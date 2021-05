Daniel Passarella: Chile tiene que estar en el Mundial, si no clasifica será un fracaso total

Daniel Passarella, dos veces campeón del mundo como jugador con argentina y ex técnico de la albiceleste, aseguró que si Chile no logra clasificar al Mundial de Qatar será un fracaso total por tratarse de una selección importante que ha estado en lo alto en las últimas competencias.

"Fui entrenador de Argentina y siempre tuvimos un respeto enorme por Chile. Porque siempre ha tenido muy buenos jugadores. En Argentina nunca se ha pensado que cuando se enfrenta a Chile representa un rival débil, al que es muy probable que le ganemos. Si juegas con Chile siempre es difícil. Tiene buenos jugadores y ahora tiene muchos más afuera que antes. Si el nuevo técnico Martín Lasarte logra armonizar la llegada de los que están afuera con los que están en el país, puede armar un gran equipo, expresó a Diario La Tercera.

"Chile tiene que estar en el Mundial. Ha estado siempre arriba en los últimos eventos. Eso sí, hay que hacer un buen trabajo. Si el técnico que trabaja en Chile no clasifica al Mundial será un fracaso total. Así es el trabajo en selecciones grandes", agregó.

El también ex DT de River Plate, resaltó el rendimiento de Paulo Díaz en el cuadro "millonario". "Me gusta, tiene buen rechazo, es un jugador de selección. Es bueno técnicamente, maneja los conceptos del juego", expresó.

La Copa América

Ante la organización de la Copa América que hoy tiene a Argentine como único país sede, expresó que "es un riesgo, en dos semanas las cosas no cambiarán respecto de la emergencia sanitaria. No es viable hacer la Copa América. En rigor, ningún país está para hacer la Copa América. No le veo solución. Es cierto que las federaciones pierden mucha plata, pero también se está muriendo mucha gente. Hay que pensar más en la gente que en la plata".

Finalmente, en el ámbito deportivo, aseguró que "Argentina está bien. Tiene un entrenador (Lionel Scaloni) que ha hecho una buena labor, que sale poco en los diarios y en las noticias, dedica todo el tiempo al trabajo. Hay algunos jugadores nuevos, en eso Argentina tiene suerte, produce muchos futbolistas. Después el tema es si el DT logra un feeling con los futbolistas. Si Argentina no clasifica para el mundial, es un fracaso inmenso".