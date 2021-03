Director de la selección peruana: Queremos jugar contra Chile o Ecuador

Juan Carlos Oblitas, director de la selección peruana, aseguró que tienen intenciones de enfrentar a Chile a fines de marzo, luego de la postergación de las fechas 5 y 6 de las Clasificatorias, y que esperan concretar pronto algún partido.

En diálogo con La Tercera, Oblitas señaló que "se están hablando muchas cosas. Queremos jugar contra Chile o Ecuador, el rival que sea. Pero mientras no tengamos una respuesta sobre la certeza de traer a los jugadores del exterior, es imposible planificarlo".

"Para concretar algo, vamos a darnos un tiempo para decidir. Yo creo que el lunes sería un buen plazo para concretar. De acuerdo a eso, podríamos decidir la posibilidad de un amistoso", añadió el dirigente.

"Esto no lo estamos viendo entre federaciones, es una empresa que organiza partidos la que está viendo el tema del amistoso. No se trata de estar de acuerdo o no de que se haga el partido, cuando sea algo concreto veremos cómo lo haremos. Acá no hay especulaciones", siguió en la misma línea.

Finalmente, expresó que "siempre es atractivo jugar contra Chile, pero hay que ver los jugadores con los que contaremos. No tiene nada especial si sólo lo haremos con futbolistas del medio local. Debemos saber si la FIFA mantendrá la fecha en la que se jugarían los partidos de ahora, a finales de marzo".

La Rpja tenía programados para el 25 y 30 de marzo los duelos ante Paraguay y Ecuador por las Clasificatorias. En esas fechas se buscará, al menos, agendar un amistoso, que sirva para que Martín Lasarte plasme en cancha su trabajo realizado en el primer microciclo.