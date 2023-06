Eduardo Berizzo por Alexis Sánchez: Los futbolistas jóvenes lo ven como alguien a quien parecerse

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, hizo la previa del duelo que la Roja jugará ante República Dominicana, y tuvo palabras para Alexis Sánchez, de quien destacó su motivación y el buen nivel que tuvo en la última temporada con Olympique de Marsella.

"Es una referencia para los más jóvenes. Los futbolistas jóvenes lo ven a él como alguien a quien parecerse", dijo Berizzo en conferencia de prensa.

"Ha llegado muy motivado, ha tenido una liga muy buena en un equipo que lo aprecia mucho", añadió.

"Veremos en qué posición y en qué minutaje juega, o si es inicial o no. Es un futbolista que no necesita comprobación así es que decidiremos si inicia mañana o no", complementó en relación al duelo ante los caribeños.

Respecto a su posición en la cancha, Berizzo dijo que Sánchez "está en un gran momento y ha demostrado en una liga compleja una vigencia extraordinaria".

"Yo lo imagino como un 9 donde reciba en la elaboración del juego, pero la dificultad del partido nos pueda llevar a que pueda ser un mediapunta con un centroatacante de referencia", explicó.