El Galatasaray se decide y va por este crack chileno

El Galatasaray está evaluando reforzar su plantilla con jóvenes talentos y uno de los nombres que ha surgido es el de un atacante chileno que milita en Europa. Según el periodista turco Ferhat Kızıltaş, el club de Estambul sigue de cerca al nacional y podría convertirse en un objetivo concreto en el actual mercados de fichajes.

⚽ ¿Por qué el Galatasaray quiere a Darío Osorio?

El interés del Galatasaray por Darío Osorio se centra en su juventud y potencial. Nacido en 2004, el extremo derecho ha sido comparado con otros fichajes jóvenes como Barış Alper Yılmaz, que precisamente, podría salir del elenco turco.

Kızıltaş asegura que "el Galatasaray busca un jugador joven nacido en 2002, 2003 o 2004, y Osorio está en la lista de transferibles", dijo en Tiviru Spor. Su perfil encaja con la estrategia de fichar jóvenes promesas a precios accesibles.

🔥 El rendimiento de Darío Osorio en Midtjylland

Darío Osorio ha tenido un impacto notable en la Liga Danesa, marcando goles clave y generando atención mediática. Tiene tres duelos consecutivos marcando y asistiendo, lo que llama la atención de clubes como el Galatasaray buscan talentos emergentes con proyección internacional.

💰 ¿Cuál es el costo de su posible traspaso?

Según Kızıltaş, el precio de Osorio no sería tan alto comparado con otras figuras de Europa, lo que lo hace atractivo para clubes con presupuestos ajustados y ambiciones de crecimiento. Este factor podría facilitar que el Galatasaray concrete el fichaje si se decide por él.

⏳ ¿Cuándo cierra el mercado de pases en Turquía?

El mercado de fichajes de verano en la Superliga de Turquía cierra el 11 de septiembre de 2025, siendo la fecha más tardía respecto al resto de Europa. Esto deja 18 días para que el Galatasaray y Darío Osorio concreten cualquier negociación antes de que finalice esta ventana de fichajes.

