Erick Pulgar: Estoy en el mejor momento para enfrentar esta Copa América

El mediocampista nacional Erick Pulgar se mostró entusiasmado de cara al debut de la Copa América ante Japón, asegurando que llega con un buen presente, luego del gran final de temporada que tuvo en Bologna, en la Serie A de Italia.

Pulgar, quien brindó declaraciones en conferencia de prensa, junto al entrenador Reinaldo Rueda, dijo que "tuve una buena temporada en Bologna, más en el segundo semestre. Todo lo que mostré, mejoré mucho como jugador y como persona, estoy en el mejor momento de enfrentar esta Copa América. Esto depende de mí y estoy capacitado".

Además, agregó sobre su presente que "llego con confianza, muy seguro del puesto. Esta copa me servirá para mantenerme en la posición, pero depende de mí".

Sobre la posibilidad de compartir con referente de la selección en el mediocampo, el ex Antofagasta y Universidad Católica sostuvo que "teniendo a Arturo y a Charles a los lados, la tarea es más fácil, con dos experimentados a mi lado me ayuda mucho, me dan muchos consejos, no hablo mucho, trato de hablar en la cancha y es donde tengo que hablar, aquí no sirven mucho las palabras, sirven más los actos".

"Arturo es más ofensivo, más desordenado por llamarlo así, Charles es un mixto y yo por lo que hago soy más defensivo, seré el equilibrio del equipo en ataque y en defensa", añadió.

Finalmente, Pulgar no quiso adelantarse a un posible traspaso y señaló que su rendimiento en este torneo "puede ser un trampolín para cambiar de aires, pero lo primero es que tenemos que defender el título", cerró.