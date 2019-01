Estados Unidos confirmó amistoso con Chile en Houston para el 26 de marzo

La selección de Estados Unidos confirmó que se enfrentará a la de Chile el próximo 26 de marzo en el BBVA Compass Stadium de Houston.

El partido amistoso se enmarca en la nueva era que inició el combinado nacional de las Barras y las Estrellas de cara la próxima Copa Oro y el Mundial de Qatar 2022 y para que la Roja prepare la Copa América 2019.

El enfrentamiento contra Chile se considera de gran importancia ante la calidad de la escuadra que dirige Reinaldo Rueda, que ocupa la decimotercera posición en la clasificación mundial de selecciones.

El nuevo entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, dijo que eran los rivales que le darían al equipo la experiencia y madurez suficiente para progresar en su fútbol.

El partido se enmarca dentro de la fecha FIFA, por lo que todos los jugadores internacionales deberán estar disponibles para la selección.

"Estamos encantados de tener un oponente del calibre de Chile mientras continuamos construyendo nuestro equipo hacia la Copa de Oro", declaró Berhalter.

"Los aficionados de Houston han demostrado un apoyo fantástico para la Selección Nacional, por lo que creemos que el estadio BBVA Compass es el lugar ideal para competir".

Estados Unidos tiene una marca de 3-5-2 contra Chile en una serie que se remonta a la Copa Mundial de la FIFA de 1950 en Brasil. Ganadores de la Copa América Centenario 2016 y campeones defensores de América del Sur, La Roja finalizó segunda en la Copa FIFA Confederaciones 2017.

Mientras Estados Unidos inicia una nueva era después de no clasificarse para el pasado Mundial de Rusia 2018.

Gregg Berhalter's first camp with the full player pool available for selection.



🇺🇸 v 🇨🇱 March 26 in Houston.