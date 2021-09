Ex asesor deportivo de la ANFP: Con Cagigao nunca vi plan, foco, ni dirección. Solo confusión

El director técnico argentino y ex asesor deportivo de la ANFP Germán Corengia cuestionó la gestión del gerente de selecciones nacionales Francis Cagigao y aseguró que tiene compromisos que le impiden realizar mejor su gestión.

Corengia dijo a El Mercurio que "Con Cagigao nunca vi plan, foco, ni dirección. Solo confusión. Lleva casi un año (llegó en noviembre de 2020) y no vi un plan. Y se supone que cuando uno postula a un cargo, presentas currículum y luego un plan. Y si van a seguir diagnosticando cuando en cinco meses hay elecciones, no sé. A Cagigao le fui de frente".

Además, añadió que "fue un combo de cosas. No vi línea clara, sino que cada uno hace como le conviene. A nivel selección tiene que haber una línea, y si la línea es traer porque soy amigo de tal o cual, yo no comparto. Nunca vi un proyecto claro de cómo direccionar esto. Pero cuando ves situaciones donde hay más compromisos. O te quedas o te vas".

Finalmente, agregó que "la relación con los representantes la tienes que tener, más en Chile, porque encima los representantes son dueños de los clubes, pero el tema es que tú marques el rumbo. ¿Cuál es el modelo de trabajo para Chile?".

"A mí me dio un montón de cargos para estar y después me los cambiaba. Me decía una cosa y luego otra. Y me di cuenta que no solo era conmigo,, sino con varios. Ahí noté que no había dirección. Quizás no soy nadie y mi plan era una pavada, pero no un plan, ni foco", cerró.