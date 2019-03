Ex preparador de arqueros de la Roja: Si no hay una conversación transparente, será difícil que Bravo vuelva

El ex funcionario de la selección chilena sacó la voz en un medio de circulación nacional.

El ex preparador de arqueros de la selección chilena, Alex Whiteley, aseguró que es necesario que exista un diálogo transparente entre la ANFP, Reinaldo Rueda y Claudio Bravo para que el portero regrese a la Roja.

El ex meta, quien dejó el cargo por "un tema administrativo" y fue sucedido por Néstor Lo Tártaro, contó que en el cuerpo técnico del cuadro nacional golpeó duro que el golero de Manchester City se negara a sumarse en la primera convocatoria de Reinaldo Rueda.

"Fue duro, porque recién Reinaldo estaba asumiendo y se encontró con este problema. Para mí fue netamente por falta de comunicación. Las declaraciones de Bravo fueron desafortunadas y tiene que reconocerlo. En el fondo, tenía algunas razones, pero se equivocó en la forma. Hay un tema pendiente, pero espero y anhelo que Claudio pueda volver a la selección", señaló a El Mercurio.

Además, en relación a las duras declaraciones que en ese entonces dio el jugador, Whiteley comentó que "dicen que el tiempo todo lo cura, pero si no hay una conversación transparente y clara entre Bravo, Rueda y la ANFP, va a ser difícil que él vuelva. Todos tienen que tomar un baño de humildad y pensar en un solo objetivo, que es el bien de la selección chilena. Va a ser difícil, pero creo que es posible".

Por último dijo que le "encantaría" que Bravo jugara la Copa América, "péro no sé si llega por su lesión. Imagino que Reinaldo va a esperar a que Claudio esté compitiendo para llevarlo. Yo, juegue o no, lo llevo igual, por todo lo que aporta. Pero no sé si está fisicamente y futbolísticamente para asumir una competencia tan dura como la Copa América".