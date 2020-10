Ex seleccionado peruano: Chile tenía una fuerza colectiva que se diluyó por conflictos internos

El ex seleccionado peruano Julio César Uribe aseguró que hoy el elenco del Rímac está por sobre Chile, aunque aclaró de cara al duelo de noviembre próximo, por la tercera fecha de las Clasificatorias, que los momentos de los equipos cambian y que si la Roja recupera la memoria, es un rival de riesgo.

"Hoy, Perú está por sobre Chile. Pero los momentos de los equipos cambian. El que superó al adversario, en este caso Perú, tratará de volverlo a hacer, y el superado tomará revancha", aseguró Uribe en diálogo con La Cuarta.

El mundialista en 1982 analizó a Chile y dijo que si las individualidades funcionan, es un equipo a tener en cuenta.

"Depende de las individualidades. Si Vidal, Aránguiz o Sánchez no tienen un buen partido, Perú estará más cerca de lograr un triunfo. Sin embargo, si Chile recupera la memoria de cuando fue bicampeón de América, todo cambia. Chile tenía una fuerza colectiva que después se diluyó por algunos conflictos internos... Cuando uno se desenchufa, emocionalmente, se sale del camino del éxito y pasa lo que observamos", comentó.

"Son los mismos jugadores chilenos, pero con diferentes respuestas. Eso es difícil aceptarlo y no es fácil recuperarlo, volver a la armonía del camarín. Es mejor estar unidos que desunidos, eso te empuja al fracaso", complementó.

Sobre su selección y específicamente sobre el arbitraje del chileno Julio Bascuñán en el último duelo ante Brasil, Uribe explicó que "el resultado no fue injusto".

"No opino como hincha, soy director técnico y analizo. Brasil fue favorecido por una decisión dudosa, pero no corresponde que estén satanizando al árbitro. Entiendo el sentir del hincha, pero el arbitraje no me pareció malo", expresó.