Felipe Mora fue operado por una lesión y quedó descartado para la última doble fecha Clasificatoria

Portland Timbers, equipo donde milita Felipe Mora, informó que el delantero fue operado por una lesión de rodilla y estará seis semanas en recuperación, quedando descartado para un eventual llamado a la selección chilena para la última doble fecha de marzo.

"Portland Timbers anunció que el delantero Felipe Mora se sometió con éxito a una cirugía artroscópica de desbridamiento de su rodilla izquierda", informó el club.

"Mora llevará a cabo su rehabilitación con el personal de medicina deportiva de los Timbers en Providence Park y en el Providence Sports Care Center y se espera que regrese en aproximadamente seis semanas", agregó el club estadounidense.

La baja de Mora suma un nuevo problema para el técnico Martín Lasarte, quien también sufre con la lesión de Ben Brereton, aunque aún no se confirma cuánto estará fuera de las canchas.

La selección chilena se jugará sus últimas cartas para estar en Qatar 2022 visitando a Brasil el 24 de marzo y recibiendo a Uruguay el 29 del mismo mes.

Forward Felipe Mora has undergone successful surgery on his left knee and is expected to return in approximately six weeks.



