Figueroa criticó a la prensa: Si Rueda no llamó a Bravo y Díaz, déjenlo, llevan un mes con lo mismo

El entrenador de O'Higgins, Marco Antonio Figueroa, criticó a la prensa tras considerar que ha habido un exceso de cobertura a la ausencia de Claudio Bravo y Marcelo Díaz en la nómina la Roja que entregó el técnico Reinaldo Rueda para la Copa América de Brasil.

En conversación con el canal de Youtube de los "celestes", el DT afirmó fiel a su estilo en relación a la nómina de la selección chilena que "me gustaría dejar algo bien claro a todos los periodistas, técnicos y ex jugadores. Lo importante es la pelota, no tiene nada que ver los jugadores que ya no citaron".

"Llevan un mes hablando del problema de Claudio Bravo, un mes. Y nuestra liga terminó recién la semana pasada. Jugó Católica y volvieron a hablar de Claudio Bravo. Nosotros estamos conscientes de que Claudio es un arquero espectacular y extraordinario, pero ya está. No está en la lista, déjenlo tranquilo con su familia, dedíquense todos los periodistas, ex jugadores y técnicos a buscar soluciones para nuestra selección", agregó.

En la misma línea, el "Fantasma" dijo que "Rueda no llamó a Díaz, déjenlo. No llamó a Bravo, déjenlo, él se está jugando su puesto. Hay que darle fortalezas a nuestros jugadores, a los que están nominados. Hay que hablar del rival que le toca a Chile en la Copa América, de cada uno de los jugadores que están, pero hay que dejar de hablar de los que no están porque aunque hablen otro mes no van a llamar a Bravo".

La entrevista completa a Marco Antonio Figueroa: