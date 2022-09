Francis Cagigao: El jugador joven le tendrá que arrancar la camiseta de las manos al consagrado

El director deportivo de la selección chilena, el español Francis Cagigao, concedió una entrevista a la Agencia EFE, y ahí abordó variados temas de la Roja, especialmente el relacionado con la renovación del equipo, explicando que los nuevos jugadores del combinado nacional deben estar convencidos de que pueden pelearle la camiseta a los consagrados.

"Quizá falta convencimiento. El hecho de que juegues en tu club, de que adquieras un poco de bagaje internacional conjuntamente con tu selección. Yo creo que el futbolista chileno tiene que salir más convencido. Para que el jugador joven le quite la camiseta al jugador consagrado, o de la generación dorada, se la va tener que arrancar con las manos. Porque no te la van a dar. Pero para estar convencido, también tiene que tener oportunidades", expresó.

Cagigao comentó también su trabajo y dijo que su principal motivación es el fútbol joven: "Hace ya tiempo que venimos hablando y promocionando la regeneración. Hemos creado un sub 23 como uno de los pilares de esa regeneración. Desde que llegué estaba muy incluido en el proyecto... ya cuando me reuní con Eduardo (Berizzo) la primera vez en Madrid, previo a la firma del contrato, se habló de que él era la persona que tenía que llevar ese sub 23", dijo el europeo.

"Lógicamente, el segundo escalón es el sub 20. Ahora vamos a jugar un torneo importante en España, contra el vigente campeón del mundo y de Europa de la categoría, Inglaterra, contra Australia y contra Marruecos, tres equipos mundialistas, que van en auge y que creo que va a ser un muy buen test para los jugadores jóvenes para que se sigan formando y adquiriendo ese bagaje internacional que es importante", añadió.

Sobre ese equipo que dirige Patricio Ormázabal, Cagigao expresó que "pueden llegar a ser el futuro inmediato de Chile. A mí me gustaría decir que el futuro de Chile comienza abajo. Que empieza ya con nuestra selección sub 15, nos gustaría crear una sub 14 basado en un proyecto que tenemos de regiones. Y el trabajo de la sub 17".

"Tenemos mucha actividad programada con esas selecciones de aquí a final de año. Estamos trabajando a tope y a mí me gustaría pensar que ese es el futuro, que empieza ahí, que empieza abajo porque lógicamente es ahí donde tienes que comenzar a formar futbolistas y formar personas", complementó.

"Hace 18 meses no teníamos cuerpos técnicos, ni en la sub 15 ni en la sub 17. Ha habido que armar esos cuerpos técnicos. Y hemos separado el fútbol sub 20 del fútbol formativo. Las selecciones van de la mano, comparten información, entrenamientos, hay reuniones periódicas", cerró.

Sobre las carencias que ha encontrado, Cagigao expresó que "lo que más hace falta es inversión. Con inversión se pueden hacer muchas cosas. Sin ella es muy difícil trabajar. Se puede ser creativo, hay cosas que sí se pueden hacer, pero lógicamente si vamos a hablar de tener mejores canchas, mejores profesionales, mejores infraestructuras e instalaciones es muy necesaria la inversión".

"Los clubes, el gobierno, la propia ANFP, que ya está haciendo muchas cosas buenas para estimular el fútbol joven, y este directorio lo tiene entre ceja y ceja. Desde que llegué ese fue el plan, trabajar desde abajo. El énfasis del trabajo es ese", cerró.