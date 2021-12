Francis Cagigao: La FIFA no ha confirmado el partido contra Argentina en Calama

El director deportivo de selecciones nacionales, Francis Cagigao, habló este martes acerca del panorama que tiene el partido en el que la Roja enfrenta a Argentina con la intención de que se juegue en Calama, explicando que el duelo aún no ha tenido la confirmación de la FIFA para realizarse en el norte de nuestro país.

En rueda de prensa, el español señaló que: "Hicimos la solicitud de jugar en Calama e iniciamos los preparativos y la logística para poder trabajar allá. Estamos en ello en el día a día. Sobre si el partido ha sido confirmado por FIFA, entiendo que no, pero estamos a la espera".

"Nosotros buscamos preparar el partido allá porque después jugamos en Bolivia, iremos allá y marcando plazos para poder revisar todos los trabajos que se están llevando a cabo, pero estamos esperando la decisión final", subrayó.

En el mismo marco de la fecha de las Clasificatorias de enero próximo, Cagigao comentó de los escenarios que pueden enfrentar para la venida de jugadores desde Europa con la situación sanitaria que se vive en el viejo continente. "En Europa se está evaluando el cierre de fronteras por Omicron, y nosotros debemos estar preparados para cualquier eventualidad, pero hablar ahora mismo con clubes o federaciones no vale nada porque todo cambia".

"Los protocolos siguen siendo los mismos para Conmebol y FIFA. Debemos saber reaccionar con rapidez y en eso estamos", apuntó.

Por otro lado, el director reveló de la posibilidad de incorporar un nuevo departamento a partir del próximo año para potenciar la búsqueda de jugadores. "Se trata básicamente de ponernos al día futbolísticamente. Uno de los roles o áreas que debemos reforzar de cara al futuro es la identificación, el scouting y el análisis. Queremos promocionar centros federativos regionales con chicos desde los 12 y 13 años", detalló.

"Vamos a necesitar de scouts externos y gente interna. Nos enfocaremos en trabajar para la sub 15, 17, 20 y adulta. Tener informes de los jugadores que militan en el extranjero apoyados con data y análisis, también del medio local. Que hayan perfiles y métricas ya establecidos", agregó.

Finalmente, Cagigao tuvo palabras para la situación que se vivió con Erick Pulgar en la pasada doble fecha ante Venezuela y Ecuador. "Nuestra misión era observarlo acá si es que había dudas de que pudiese jugar o no. El podía entrenar, pero no tenía la confianza para jugar los dos partidos, así que no fue un error haberlo traído", expresó.