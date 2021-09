Francis Cagigao: Yo no vine para que Chile clasifique al Mundial

El director deportivo de las selecciones nacionales, Francis Cagigao, aclaró su rol en la Federación Chilena de Fútbol y aseguró que si bien está trabajando para que la Roja clasifique al Mundial de Qatar 2022, su principal trabajo está relacionado con el crecimiento del fútbol nacional.

"Yo no vine para que Chile clasifique al Mundial, otra cosa es que trabajemos para eso. Mi rol, mi pega, como se dice en Chile, va mucho más allá de eso, tengo una responsabilidad grande como director deportivo y hay que medir el título que tengo: director deportivo nacional", dijo Cagigao en una extensa conferencia de prensa.

"Acá ha trabajado gente de mucho talento, pero por A o por B, no había plataformas o proyectos para hacer crecer el fútbol en el futuro. La Roja tiene más repercusión, pero es solo una parte de mi trabajo", agregó.

"Lo que tengo que trabajar fuerte es implementar un profesionalismo en la Federación, y también poner los cimientos fuertes, duraderos para que al próximo que venga no encuentre lo que encontré yo, que era un desierto. Creo que lo primero es trabajar en este corto y medio plazo poner esa estructura, y siento que esta base la vamos a tener en tres o cuatro meses. Después habrá que trabajar sobre esos cimientos", añadió.

El español también tuvo palabras para la continuidad de Martín Lasarte: "Valoraremos su trabajo, sus resultados y si llega el momento en que matemáticamente es imposible clasificar al Mundial, se analizará pero como dicen 'la ópera no se acaba hasta que cante la gorda, y la gorda no ha cantado'", expresó.

Mora, Brereton y Sierralta

Cagigao tuvo palabras para asuntos puntuales, como fue el enredo generado por los clubes ingleses en la pasada fecha triple y entregó su versión de los hechos.

"Negociamos con Blackburn y Watford, y tanto ellos como los equipos de la Premier mantuvieron una postura inflexible. Los jugadores (de las otras selecciones) salieron sin permiso, pero los clubes tampoco pueden retener a los futbolistas", comentó.

"Pensar que por haber trabajado 24 años en un club de la Premier podría haberlo conseguido... No, ojalá tuviera ese poder. En estos momentos, ante una posición de total indefensión de la Federación chilena logramos algo importante. Ahora pudimos negociar, y ellos nos ofrecieron dos partidos, nosotros aceptamos y en el acuerdo nosotros pedimos los tres partidos, y ante la posibilidad de no tenerlos en ningún partido o por un mínimo de dos, optamos por eso, por agarrar los dos y trabajar el tercero", añadió en relación a la posibilidad de contar con Ben Brereton y Francisco Sierralta en dos de tres partidos.

Sobre la ausencia del delantero Felipe Mora, Cagiago explicó que "siempre ha estado en las cartas (de reserva). Es verdad que esa lista la da el técnico y él debe tener libertad para poder trabajar. Yo como director deportivo no puedo intervenir en esa área, porque ahí el DT tiene plenos poderes para nominar a los jugadores que estime conveniente. Es verdad que no estuvo en la pasada fecha, pero sí estuvo en la Copa, y está siendo seguido, vemos sus partidos, y simplemente en la pasada nómina se optó por otros delanteros".

La "operación remontada"

El ex funcionario de Arsenal hizo también un balance de la última fecha triple y la proyectó a la próxima fecha de octubre.

"Cuando llegó Lasarte estábamos fuera del Mundial y ahora mismo seguimos fuera del Mundial. No somos conformistas, y le pedimos más, y ni los futbolistas ni el cuerpo técnico estarán conformes. Pero también sabemos que hemos cosechado resultados importantes ante Argentina y Ecuador. Perdimos ante Brasil, pero jugando bien, y con mayor dominio, y perder ante Brasil puede pasar", dijo.

"Ante Colombia hicimos una muy mala primera mitad. No podemos estar contentos con eso. No lo estamos, el equipo mejoró en la segunda mitad, pero era demasiado remontar ese resultado, y tampoco podemos ceder puntos ante Bolivia, con todo el respeto que me merece la selección de Bolivia", añadió antes de hablar lo que viene.

"Estoy seguro que estos jugadores y este cuerpo técnico con el apoyo de todos vamos a remontar y vamos a tener una triple jornada muy buena, teniendo en cuenta que tenemos dos partidos en casa", dijo.

"No puedo hablar por el presidente. Si dijo eso (que son necesarios 7 puntos), me imagino que él va a lo práctico, teniendo en cuenta que hay un partido difícil fuera de casa. Yo a priori, no renunció a nada, y creo que debemos ir por los 9 puntos para la 'operación remontada' y con eso estamos metidos en la pelea, quintos o muy cerquita. Después si nos debemos conformar con menos puntos por el desarrollo de los partidos, esto es fútbol. Ya en el planteamiento hay que salir a ganar", completó.