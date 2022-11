Francisco Sierralta: "Jugando de esta manera vamos a tener más alegrías que tristezas"

Luego de la caída ante Polonia y a la espera del duelo ante Eslovaquia, el defensor de la selección Francisco Sierralta se refirió al juego que ha mostrado Chile bajo el mando de Eduardo Berizzo y aseguró que hubo una mejoría, por lo que espera que jugando así haya más alegrías que tristezas.

"Fue un partido que manejamos, nos sentimos cómodos con la pelota, jugando de esta manera vamos a tener más alegrías que tristezas. Obviamente, nos queríamos llevar la victoria, Chile siempre quiere ganar. Hay cosas que mejorar, pero fue un partido positivo", expresó el zaguero de Watford en diálogo con la prensa.

"Estamos todos enfocados en el objetivo de clasificar al próximo Mundial y somos todos importantes, los jugadores de experiencia y los jóvenes. Ahora en estos amistosos hay que ir uniendo la experiencia con la juventud para lograr la mejor faceta de Chile", añadió.

Otro de los que habló en esta jornada fue el lateral Gabriel Suazo, quien puso mesura ante su buen presente que lo tiene como estelar en el combinado criollo.

"Me siento en el mismo lugar donde comencé, peleando un puesto en cada entrenamiento. No encuentro que me haya ganado el puesto, ni que de acá no me moverá nadie, al contrario, tengo que seguir demostrando. Hay jugadores muy buenos en mi posición, está Eugenio Mena que no pudo venir por una lesión y Alex Ibacache está compitiendo conmigo en la misma situación. No estoy completamente seguro de adueñarme del puesto, pero siempre busco ser titular", enfatizó.

De cara al duelo ante Eslovaquia aseguró que "queremos salir a ganar como el partido anterior con Polonia, donde demostramos que el equipo que buscó el gol fuimos nosotros. Lamentablemente, hubo una desconcentración y a este nivel te juega una mala pasada. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Estoy totalmente convencido que vendrán (los goles), lo primero es encontrar la forma y el sistema, en base a eso las ocasiones y los goles van a venir".