Gabriel Arias: Llegar a una final sería una actuación digna

El meta de Racing Club de Avellaneda Gabriel Arias, uno de los porteros citados por Reinaldo Rueda para la Copa América, arribó este lunes a nuestro país y se refirió al objetivo de la selección en Brasil.

"Llegar a una final sería una actuación digna. Está la responsabilidad de ser el último campeón", declaró el arquero al Canal del Fútbol.

Respecto a su citación, Arias manifestó su alegría: "Lo principal que quería era estar entre los 23, y ahora en el día a día demostrar que quiero atajar".

Sobre las ausencias, el meta evitó profundizar e indicó que "hay un técnico que decide quienes son los mejores para representarnos".

Finalmente, habló sobre la citación de Yerko Urra, de Huachipato, como tercer arquero.

"No he coincidido con él en las nóminas, pero lo he visto en algunos juegos, me han hablado bien de él", concluyó.