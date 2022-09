Gabriel Mendoza: No podemos seguir esperando que Vidal, Medel o Alexis Sánchez hagan todo

El ex seleccionado chileno Gabriel Mendoza tuvo palabras para el pobre rendimiento que ha mostrado la Roja en sus últimas presentaciones y aseguró que el recambio ha sido prácticamente nulo.

"El campeonato es malo, los refuerzos extranjeros no tienen la calidad de los que llegaban antes, y no podemos seguir esperando que Arturo Vidal, Gary Medel o Alexis Sánchez hagan todo. Ya es hora de que los nuevos jugadores tomen el nivel de los históricos", dijo el ex lateral derecho.

"Marruecos jugaba a 200 kilómetros por hora; Chile jugaba a 80", añadió en relación al partido del viernes pasado.

Y va más allá. "Después de los títulos continentales vino una etapa negra en el fútbol chileno: los líos de Sergio Jadue, de la ANFP, procesos dirigenciales que no eran correctos. Se trajeron técnicos que no eran de la exitosa escuela de Bielsa o Sampaoli, quienes fueron los únicos que sacaron lo mejor de la 'Generación Dorada'. Seguimos exprimiendo a los históricos, porque los recambios no aparecen", añadió.